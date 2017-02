"Nous devons examiner comment fixer l'agenda (pour une coopération renforcée) et s'il faut créer des groupes de travail" par domaines, a ajouté le ministre De Croo. Et il a évoqué deux moments importants: la prochaine mission économique conjointe avec l'Inde qui se déroulera au Luxembourg (dans le cadre de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, UEBL) et la visite d'Etat que le roi Philippe effectuera en Inde en novembre.



"Anvers est pour l'Inde le port le plus important en Europe", a affirmé l'échevin anversois du port, Marc Van Peel, en marge de la mission ministérielle.



L'an dernier, 6,4 millions de tonnes ont transité vers les ports indiens au départ du port d'Anvers, soit 3% de son trafic total. Il était en hausse de plus de 26% entre 2011 et 2015. Le Jawaharlal Nehru Port représente environ 30% du total.