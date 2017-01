Très populaire, l’éco-chèque cause cependant beaucoup de tracas et de frais pour les commerces et les employeurs, et n'est pas toujours bien compris par le travailleur qui en bénéficie. Il oublie souvent de le dépenser, arguent les défenseurs du projet de modification.

Les députés Egbert Lachaert (Open VLD) et Stefaan Vercamer (CD&V) avaient déjà introduit par le passé des propositions de loi dans ce sens, auxquelles la N-VA se ralliait, mais par le MR. Mais le libéral David Clarinval a fini par apposer sa signature sous la proposition actuelle.