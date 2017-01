La question des investissements publics est revenue sur le devant de la scène à la suite des recommandations en la matière venant des organisations internationales comme la Commission européenne ou le Fonds Monétaire International, sur fond de croissance toujours trop faible, rappelle le Bureau du Plan.

La recherche économique a en effet montré que les investissements publics ont en moyenne un impact positif à long terme sur la production intérieure, même si cet impact dépend aussi de la conjoncture économique, des taux auxquels les pouvoirs publics peuvent emprunter et de la politique monétaire.



En Belgique, le taux d'investissement des autorités publiques a diminué de moitié, passant de plus de 5% du PIB en moyenne dans les années 1970’ à 2,4% en 2015, souligne le Bureau.



À titre de comparaison, la France et les Pays-Bas affichent un taux de 3,5% et la moyenne européenne se situe à 2,7%. "Ce sont les investissements en infrastructure, comme par exemple les routes ou le rail, qui ont surtout été touchés. Or, ces dépenses sont dotées d'un haut potentiel de croissance."