L'exode s'explique par trois raisons, selon le professeur de droit fiscal Axel Haelterman de l’Université Catholique de Louvain (KUL). D'une part, le taux actuel des notionnels - 0,237% - est beaucoup trop bas pour être fiscalement intéressant. D'autre part, la possibilité de compenser la faiblesse de ce taux par des constructions "hybrides" est aujourd'hui dans le collimateur.

Enfin, de nombreuses multinationales anticipent le changement du système d'intérêts notionnels que le projet de réduction de l'impôt des sociétés en Belgique devrait engendrer. "La situation est dramatique, car la Belgique perd ses atouts auprès des multinationales", estime le professeur Haelterman.

Il recommande une réduction rapide de l'impôt des sociétés à 23% ou moins en Belgique. "Nous pourrions ainsi attirer des multinationales pour qu'elles investissent dans l'économie réelle et non plus dans l'économie financière. Il est vraiement moins une."