Dans le détail, sur 94.000 prépensionnés, 88.000 ne devaient pas chercher d'emploi. En outre, 42.000 chômeurs âgés ne devaient pas non plus se signaler comme chercheur d'emploi, un nombre auxquels s'ajoutent encore quelques milliers de personnes indisponibles pour le marché de l'emploi en raison de difficultés sociales ou familiales.



Le vice-premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) a estimé ce vendredi, à son arrivée au conseil des ministres, que le nombre de personnes dispensées était "très important". Il a affirmé comprendre que certaines ne pouvaient plus poursuivre leur ancien emploi, mais a aussi ajouté que cela ne voulait pas dire qu'elles ne pouvaient pas reprendre un autre travail. "Si nous voulons un Etat-providence, chacun doit contribuer", a-t-il souligné.