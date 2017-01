Omega Diamonds avait importé, entre 2003 et 2008, quelque 364 lots de diamants bruts en provenance de Suisse et des Émirats arabes unis. Selon l'administration des douanes et des accises, la société diamantaire avait reçu les autorisations d'importation sur base d'informations incomplètes et incorrectes sur l'origine, la valeur et le fournisseur des diamants. Ce qu'Omega Diamonds contestait.