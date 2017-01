Belga

A.Fr. En marge du Forum économique mondial à Davos, le roi Philippe et le vice-Premier ministre et ministre de la Coopération au développement Alexander De Croo (photo) ont rencontré ce mardi matin, à Davos en Suisse, le président chinois Xi Jinping. La Belgique et la Chine entretiennent de bonnes relations diplomatiques, et sur le plan économique leur relation est tout aussi importante.