Le pourcent le plus nanti de la population belge possède à lui seul 17,9 % du patrimoine global des ménages. Même si les chiffres interpellent, ils apparaissent un peu moins inégalitaires que chez nos voisins, note Le Soir et De Standaard: Outre-Rhin, les 10% les plus riches possèdent près de 60% du patrimoine, et en France, le même chiffre dépasse les 50 %.