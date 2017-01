"Il s'agit du plus grand nombre de décisions prises durant nos presque 30 années d'existence", souligne le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides.



La Syrie, l'Afghanistan et l'Irak restent en tête des pays d'origine des demandeurs d'asile. Les Syriens, les Afghans et les Irakiens représentaient 36% de l'ensemble des demandeurs d'asile en 2016, contre 63% en 2015.



Fin décembre 2016, quelque 14.815 dossiers restaient en attente d'une décision.