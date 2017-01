L’année dernière, 21.818.418 voyageurs sont passés par l’aéroport de Zaventem. Une diminution de 7 % par rapport à 2015, une année record où près de 23,5 millions de voyageurs s’y étaient rendus. Cette baisse est directement liée aux attentats du 22 mars à l’aéroport de Bruxelles. Pendant les 12 jours qui ont suivi les attentats, aucun vol n’est parti de Zaventem. Il a fallu attendre jusqu’en juin avant que la pleine capacité ne soit à nouveau atteinte.

Le transport de passagers s’est en grande partie rétabli au cours de l’automne. En novembre et en décembre, le nombre de passagers a fortement augmenté en comparaison avec la même période en 2015. Ce sont Brussels Airlines, Ryanair et les vols européens qui ont enregistré la hausse la plus élevée. "La forte augmentation prouve qu’il existe une reprise graduelle de la confiance après le lockdown fin 2015 et les attentats du 22 mars", peut-on lire dans un communiqué de presse de l’aéroport.

Le transport de fret a quant à lui augmenté de 1,1 % par rapport à 2015, et ce, malgré les attentats. C’est surtout au cours du deuxième semestre que l’évolution était particulièrement positive. En décembre 2016, on a même enregistré une hausse de 22 % du transport de fret par rapport à décembre 2015.