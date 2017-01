Belga

A.Fr. (avec Belga) Le Gantois Luc Coene (photo) avait été à la tête de la Banque Nationale de Belgique entre 2011 et 2015, avant de devenir membre du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne. Il avait aussi été sénateur pour le parti libéral flamand VLD et chef de cabinet de l'ancien Premier ministre libéral Guy Verhofstadt. Coene était âgé de 69 ans et aurait été malade depuis quelques temps déjà.