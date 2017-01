zooantwerpen.be

A.Fr. L’an dernier, le zoo historique (photo) installé près de la gare centrale d’Anvers a accueilli plus d’un million de visiteurs. C’est un peu plus que le parc animalier de Planckendael, à Malines, qui a reçu 950.000 visiteurs. Pour le premier, cela représente une augmentation de 7% par rapport à 2015, tandis que le second a eu un peu moins de visiteurs que pendant son année record, en 2015.