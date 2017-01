Selon l'association, la plupart des touristes qui ont fêté le passage à 2017 à Bruxelles étaient étrangers, mais beaucoup de Belges se sont aussi offert un séjour dans la capitale.

Les touristes venaient pour la plupart d'Allemagne, des Pays-Bas et de France, a observé la Fédération Horeca Bruxelles, qui ajoute que les restaurants ont eux aussi profité de ce tourisme essentiellement limitrophe.



Pour l'ensemble du mois de décembre, le taux d'occupation des hôtels s'élève à 60,7%, contre 52,2% en décembre 2015 et 71,2% en décembre 2014, rapporte encore la BHA, qui revendique plus de 85% des hôtels bruxellois parmi ses membres.