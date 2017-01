Les entreprises de plus de 200 travailleurs ont donc créé les trois quarts des 83.742 nouveaux emplois engendrés dans le secteur privé entre l'entrée en fonction du gouvernement de Charles Michel en octobre 2014 et le troisième trimestre de 2016. C’est ce que précise un rapport de l'ONSS dont De Tijd et L'Echo publient les conclusions mercredi.

Cette tendance va à l’encontre de la perception générale, constate Jan Denys du bureau Randstad. Jusqu’à présent les petites entreprises représentent en effet 56% de l'emploi privé.