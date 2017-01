Le chômage des jeunes, en baisse annuelle continue depuis 43 mois, atteint quant à lui un taux de 26,3%. Bruxelles compte 10.688 jeunes chercheurs d'emploi, soit 917 de moins que l'an dernier (-7,9%), 2.161 de moins qu'en décembre 2014 (-16,8%) et 3.344 qu'en décembre 2013 (-23,8%).



Au total, on dénombre à Bruxelles 63.689 chercheurs d'emploi demandeurs d'allocations, 5.654 jeunes en stage d'insertion professionnelle et 27.393 autres chercheurs d'emploi inscrits librement ou obligatoirement.



En décembre, Actiris a reçu directement quelque 2.083 offres d'emploi.