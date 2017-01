Fin 2016, quelque 15.105.125 billets de francs belges en circulation fin 2001 - soit l'équivalent de 148,9 millions d'euros - n’avaient toujours pas été rentrés auprès de la Banque nationale de Belgique (BNB). Au 31 janvier 2015, il y avait encore 15.158.514 billets non rentrés représentant une valeur totale de 150,8 millions d'euros.



L'échange de billets émis par la BNB (photo) depuis 1944 peut se faire sans limite de temps aux guichets de l'institution. Par contre, plus aucune pièce de monnaie belge ne peut être échangée depuis 2004.



Par ailleurs, la Banque nationale indique que 33.073 faux billets ont été trouvés en circulation l’an dernier, contre 59.344 faux billets saisis en 2015 et 32.559 en 2014.