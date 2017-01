A la fin de 2016, le nombre de chômeurs d’origine étrangère était passé à 59.587. Fin 2015, ils étaient encore 59.674 allochtones demandeurs d’emploi. La baisse est donc minime.

Le ministre flamand de l’Emploi reconnait que le taux de chômage élevé des allochtones est un problème de longue date, dû à une combinaison de facteurs : "La langue, la culture, mais aussi de la discrimination". Philippe Muyters ne se dit cependant pas partisan de candidatures anonymes à l’emploi. "Cela reporte en fait la discrimination à un autre moment".

Le gouvernement flamand va cependant mettre encore davantage l’accent sur du travail sur mesure pour les allochtones. "Nous devons approcher les allochtones comme les autres demandeurs d’emploi, et les tester sur leurs talents et compétences. Nous demandons pour cela une responsabilisation et un engagement des entreprises. L’employeur doit cesser de se concentrer sur les CV et les diplômes de candidats, et considérer plutôt ce qu’ils sont capables de faire et ce qu’ils veulent apprendre".