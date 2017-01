Brussels Airport avait annoncé lundi midi que les vols subissaient un retard en raison d'une action sociale chez le bagagiste Swissport. Mais les syndicats démentaient. Ils pointaient par contre un manque de personnel au sein de Swissport, ce qui ralentit le traitement des bagages. Swissport compte une trentaine de clients à Zaventem, parmi lesquels Brussels Airlines, Ryanair et Thomas Cook Airlines.



D’après Sandra Langenus, de la centrale syndicale BTB (Belgische Transportbond, ABVV-FGTB), les problèmes sont la conséquence d'une série de circonstances, notamment l'interruption de certains contrats de travailleurs. La période des fêtes est traditionnellement chargée et le mauvais temps de lundi a entraîné des retards et un pic d'avions à traiter. Le personnel occupé lundi n'a pas pu suivre, affirmait-elle.



Un avis partagé par Kurt Callaerts, du syndicat chrétien ACV-Transcom. "(Il n'y a) pas de grève. Swissport a prévu trop peu de personnel. On récolte ce que l'on sème...", a relevé le syndicaliste sur Twitter.