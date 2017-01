Les subsides et les primes pour les fonctionnaires fédéraux sont réglés par 33 arrêtés royaux et seront bientôt alignés les uns aux autres. "Certains datent du début des années 1960", explique Steven Vandeput. "Il y aura bientôt un seul cadre commun pour tous les fonctionnaires."



Un responsable sans diplôme touche actuellement une prime de 500 euros par an, contre le double pour ses collègues ayant terminé avec succès leurs études supérieures. Ce sera bientôt 1.000 euros pour tout le monde.

Le ministre de la Fonction publique a également élargi aux vélos électriques l’indemnité vélo pour les fonctionnaires et a fait passer celle-ci de 20 à 22 centimes le kilomètre.