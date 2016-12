Monaco semble donc très populaire et accueille un nombre croissant de Belges riches. Ils y seraient plus nombreux que les Néerlandais, les Suisses, les Allemands et les Américains. La raison n’en serait pas le beau temps à la Côte d’Azur, mais plutôt le paradis fiscal que représente Monaco.

Les résidents officiels à Monaco ne payent en effet pas d’impôt sur le revenu des personnes physiques. Pour les donations et les héritages en ligne directe, les habitants de la principauté ne payent pas non plus d’impôts.

Résider à Monaco est cependant très cher, tant pour acheter que pour louer un bien. Ce n’est donc accessible qu’aux plus nantis. Mais il existe aussi des détours. D’après le quotidien De Tijd, on peut louer une chambre d’hôtel à l’année pour la modique somme de 96.600 euros. Cela suffirait pour faire état de résidence officielle.