La plateforme Airbnb est devenue de plus en plus populaire mais certaines villes ont décidé de mettre des limites. La capitale allemande Berlin a ainsi décidé que les particuliers ne pouvaient plus louer qu’une chambre via la plateforme et plus toute une maison. A Amsterdam c’est la durée qui a été limitée à 60 jours pour les maisons entière ou les appartements.

La ville de Gand va faire pareil a déclaré Dirk Holemans, conseiller communal de Groen à Gand. Airbnb est à ce point populaire que des maisons sont achetées uniquement pour être louée via cette plateforme.