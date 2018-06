Weltradtag

Am Weltradtag fordert die grüne Oppositionspartei Groen in Flandern die jährliche Verdreifachung des Etats für Radwege von jetzt 100 Millionen auf 300 Millionen Euro. Die Partei will Städte und Kommunen verpflichten, die Straßeninfrastruktur den Bedürfnissen der Radfahrer anzupassen. So sollen mehr Menschen davon überzeugt werden, mit dem Rad zur Schule oder zur Arbeit zu fahren.

