In mehr als 100 belgischen Supermärkten organisieren am Samstag umweltbewusste Kunden eine Protestaktion gegen Plastikmüll. Sie packen ihre Einkäufe vor Ort aus und lassen die Verpackungen am Eingang des Supermarkts zurück: Das ist eine so genannte Plastikattacke gegen den ständig wachsenden Müllberg. Eine solche Attacke fand unter anderem in Sint-Niklaas statt.

Plastikattacke

