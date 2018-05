Lütticher Polizei trauert um Kolleginnen

Mawda: Trauer in Weiß

30/05/18 - Am Mittwoch wurde im Brüsseler Ortsteil Haren die kleine Mawda (2) aus Kurdistan beerdigt, die in der vergangenen Woche in Mons (Hennegau) bei einer Verfolgungsjagd in einem Kleinbus von Menschenschmugglern durch eine Polizeikugel ums Leben gekommen war. Am Rande der Trauerfeier kamen rund 1.500 Bürger zusammen, die dem kurdischen Mädchen in Weiß gekleidet die letzte Ehre erwiesen.

???media.video.type.mz_vod???

Mawda: Trauer in Weiß

30/05/18 - Am Mittwoch wurde im Brüsseler Ortsteil Haren die kleine Mawda (2) aus Kurdistan beerdigt, die in der vergangenen Woche in Mons (Hennegau) bei einer Verfolgungsjagd in einem Kleinbus von Menschenschmugglern durch eine Polizeikugel ums Leben gekommen war. Am Rande der Trauerfeier kamen rund 1.500 Bürger zusammen, die dem kurdischen Mädchen in Weiß gekleidet die letzte Ehre erwiesen.