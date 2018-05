König Philippe am Tatort in Lüttich

Frauen von IS-Kämpfern klagen

28/05/2018 - Zwei Belgierinnen von IS-Kämpfern, die mit ihren Kindern in einem Flüchtlingslager im Norden Syriens festsitzen, haben Justizminister Koen Geens im Eilverfahren verklagt. Der VRT-Kollege Rudi Vranckx hatte im März die belgischen Fauen aus Borgerhout in dem Lager getroffen. Die Frauen wollen, dass ihre Kinder nach Belgien zurückkehren dürfen und werfen Justizminister Geens hierbei ein Versäumnis vor. Sie haben den Minister deshalb über ihren Anwalt in Belgien verklagt. Child Focus hat sich der Klage angeschlossen. Die Organisation für vermisste und sexuell ausgebeutete Kinder will, dass die belgische Regierung alle Kinder mit einer belgischen Mutter oder einem belgischen Vater aus dem Konfliktgebiet nach Belgien zurückholt.

