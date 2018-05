Biber aus Schleuse gerettet

Ein Biber, der sich in einer Schleuse am Vlaamse Kaai in der Stadtmitte von Gent, verirrt hatte, ist von der Feuerwehr aus seiner Sackgasse befreit worden. Der Biber taucht erst seit etwa 2 Jahren wieder im Scheldetal auf. Häufiger sind die Nagetiere inzwischen in der Provinz Limburg und in Flämisch-Brabant anzutreffen.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Biber aus Schleuse gerettet

Ein Biber, der sich in einer Schleuse am Vlaamse Kaai in der Stadtmitte von Gent, verirrt hatte, ist von der Feuerwehr aus seiner Sackgasse befreit worden. Der Biber taucht erst seit etwa 2 Jahren wieder im Scheldetal auf. Häufiger sind die Nagetiere inzwischen in der Provinz Limburg und in Flämisch-Brabant anzutreffen.