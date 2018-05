HIV-Tabu durchbrechen

22/05/2018 - In Antwerpen ist ein Mauergemälde eingeweiht worden, das mit dem Tabu um den HIV-Virus brechen will. Einer auf zwanzig Homosexuellen in Belgien lebt mit dem Virus, der Aids auslösen kann. Doch nicht jeder teilt seine Krankheit offen mit, weil noch immer ein Tabu dieses Thema beherrscht. Sensoa, das flämische Expertenzentrum für sexuelle Gesundheit, will mit dem Mauergemälde das Tabu durchbrechen.

