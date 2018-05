Baum entwurzelt

In Lille, in den Antwerpener Kempen, wurde gestern Abend ein Baum von einem starken Windstoß entwurzelt. Er fiel auf drei geparkte Autos und ein Haus. An zwei der drei Autos entstand ein Totalschaden. Der Schaden am Wohnhaus war begrenzt.

