Rauchverbot im PKW

Greenpeace mit Solareis - gratis und vegan

17/05/18 - In diesen Tagen diskutiert die Europäische Union in Brüssel über ihre Zielsetzungen in Sachen erneuerbare Energie. Die EU hat bis zum 29. Mai Zeit, ihre derzeitige Zielvorgabe von 27 % erneuerbare Energie bis 2030 umzusetzen. Greenpeace nahm die Gespräche zum Anlass, um am Luxemburgplatz in Brüssel vor dem EU-Parlament auf diese Frage aufmerksam zu machen. Die Umweltschützer verteilten dazu veganes Eis, das aus solarbetriebenen Eismaschinen kam. Übrigens ist Belgien in Sachen erneuerbare Energien nur ein mittelmäßiger Schüler. 2015 lag der Anteil hierzulande bei 7,9 %.

