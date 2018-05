Duale Ausbildung

Elfenbein abzugeben?

15/05/2018 - Wer zu Hause noch Gegenstände aus Elfenbein besitzt, kann diese ab dem heutigen Dienstag freiwillig bei einem Tierpark abgeben. In Planckendael, dem Zoo von Antwerpen und in Pairi Daiza kann man das Elfenbein in einen Container werfen. Danach werden die Elfenbein-Gegenstände zerstört. Mit der Aktion “'Zeigen Sie Ihre Stoßzähne” will die Regierung gegen illegalen Handel mit Elfenbein vorgehen. Denn auch in Belgien wird noch zu oft damit gehandelt. Erst letztes Jahr wurden zum Beispiel 27 Stoßzähne und 89 Gegenstände aus Elfenbein beschlagnahmt.

