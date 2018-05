"Katzenumzug" in Ypern lockte 50.000 Zuschauer

14/05/18 - Am Sonntag zog zum 45. Mal der traditionsreiche „Kattenstoet“ durch die Straßen von Ypern (Westflandern). Dieser Umzug findet alle drei Jahre statt und erinnert an eine Begebenheit aus dem Mittelalter. Damals wurden Katzen vom Turm des Belfrieds geworfen… Heute erinnert dieser Umzug an diese Geschichte. Die Wagen und die Kostüme stellen stets Katzen dar. Diese Katzenparade wird von vielen Musikkapellen begleitet. Rund 50.000 Zuschauer waren am Sonntag wieder dabei.

