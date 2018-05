Musik aus Mossul

08/05/2018 - Fünf irakische Musiker aus der verwüsteten Stadt Mossul, besuchen Belgien. Sie haben bei einigen der Menschen vorbeigeschaut, die ihnen letztes Jahr ein Instrument für die Hilfsaktion “Imagine Mossul” von Rudi Vranckx schenkten. Rund 100 Instrumente wurden auf diese Weise eingesammelt und von unserem Kollegen Rudi Vranckx in den Irak gebracht. Einige Musiker aus Mossul sind nun also zu Besuch in Belgien.

