"Null Punkte" für Belgien

06/05/16 - Am Samstag wurde das Museum für Moderne Kunst „Kanal - Centre Pompidou“ in der ehemaligen „Citroën-Garage“ vor dem Beginn der eigentlichen Umbauarbeiten mit einer spektakulären Kunstausstellung inoffiziell eröffnet. Zu sehen sind rund 300 Werke aus der Sammlung des Centre Pompodiu in Paris, der Partner der Region Brüssel-Hauptstadt in diesem Mega-Kulturprojekt.

Brüssel zeigt "Kanal brut" in der Citroën-Garage

