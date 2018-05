"Pack die Badehose ein!" - Nur in Blankenberge

05/05/18 - An diesem warmen und sonnigen Samstag im Mai strömten die Menschen an die belgische Küste. Die Bahn setzte dazu übrigens Sonderzüge ein, die gut genutzt wurden. Doch an der Küste weht noch eine frische Brise und es ist dort nicht so warm, wie im Landesinnern. Fast überall an der Küste ist Baden noch verboten. Nur in Blankenberge darf man unter den strengen Augen der Badewärter schon ins Wasser gehen. Dieser Kurort eröffnet die Badesaison traditionell als erste Küstengemeinde in Belgien.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

