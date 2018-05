Hexennacht in Flandern

01/05/2018 - In Rijkevorsel in Flandern ist es Tradition, in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai alles, was nicht niet- und nagelfest ist und auf der Straße steht oder in Vorgärten, die nicht abgeschlossen sind, mitzunehmen und auf den Dorfplatz zu bringen. Was in Deutschland die Hexennacht ist, heißt in Flandern "Poortje Pik". Insbesondere Jugendliche sieht man in dieser Nach mit Gartenmöbeln unterm Arm zum Dorfplatz laufen. Die Besitzer können ihre Sachen aber am nächsten Tag auf dem Dorfplatz wieder abholen.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Hexennacht in Flandern

01/05/2018 - In Rijkevorsel in Flandern ist es Tradition, in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai alles, was nicht niet- und nagelfest ist und auf der Straße steht oder in Vorgärten, die nicht abgeschlossen sind, mitzunehmen und auf den Dorfplatz zu bringen. Was in Deutschland die Hexennacht ist, heißt in Flandern "Poortje Pik". Insbesondere Jugendliche sieht man in dieser Nach mit Gartenmöbeln unterm Arm zum Dorfplatz laufen. Die Besitzer können ihre Sachen aber am nächsten Tag auf dem Dorfplatz wieder abholen.