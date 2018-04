DIVA muss sein!

30/04/2018 - In Antwerpen eröffnet an diesem Wochenende ein neues Diamanten-Museum, das DIVA. Auch die Goldschmiedekunst wird dort vorgestellt. Das DIVA will aber mehr sein, als nur ein Museum. Es will ein Erlebniszentrum sein, in dem historische und zeitgenössische Geschichten der Diamenten zum Leben erwecken. Die Presse durfte heute schon einmal einen Blick in das neue Museum werfen.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

DIVA muss sein!

30/04/2018 - In Antwerpen eröffnet an diesem Wochenende ein neues Diamanten-Museum, das DIVA. Auch die Goldschmiedekunst wird dort vorgestellt. Das DIVA will aber mehr sein, als nur ein Museum. Es will ein Erlebniszentrum sein, in dem historische und zeitgenössische Geschichten der Diamenten zum Leben erwecken. Die Presse durfte heute schon einmal einen Blick in das neue Museum werfen.