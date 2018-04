Er tötete mit Insulin

29/04/2018 - Ein Krankenpfleger aus Basse-Sambre, in der Nähe von Namur, wird mit zwanzig verdächtigen Sterbefällen von älteren Menschen in Verbindung gebracht. Der 43-jährige Mann arbeitete halbtags in einem Seniorenheim, kümmerte sich aber auch um Privatpatienten. Nachdem bei einem seiner verstorbenen Patienten eine abnormale Menge Insulin im Blut gefunden worden war, kam der Stein ins Rollen.

