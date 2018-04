Größter Stadtbauernhof Europas

Wie gut ist unsere Luft?

28/04/2018 - An diesem Samstag beginnt „Curieuze Neuzen“ (dt.: „Neugierige Nasen“). An 20.000 Plätzen in Flandern werden die Leute, die zu den auserwählten neugierigen Nasen gehören, an einer groß angelegte Untersuchung in Sachen Luftqualität teilnehmen. Sie sollen vier Wochen lang die Stickstoffmengen in ihrer Straße messen. Damit bekommen die Forscher ein genaues Bild von der Luftqualität in Flandern.

