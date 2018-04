Gedenkveranstaltung UB-29

Antwerpen läuft

In Antwerpen war am Sonntag fest in der Hand von zehntausenden Laufgeisterten. Um 14:30 Uhr wurde der Startschuss für die „Ten Miles“ gegeben, für die sich fast 30.000 Läufer eingeschrieben hatten. Sie laufen 16 Km quer durch die Schelde-Metropole. Schon am Vormittag liefen 3000 Teilnehmer den Antwerpener Marathon. Mit dabei war auch Antwerpens Bürgermeister Bart De Wever.

