Nacktfotos online gesetzt

Drogenschmuggel: Harte Strafen

19/04/2018 - Die Antwerpener Staatsanwaltschaft hat harte Strafen für eine Drogenschmuggler-Bande gefordert. 18 Mitglieder riskieren bis zu 15 Jahre Haft und und eine Geldstrafe in Höhe von 60.000 Euro. Die Bande soll mindestens 3,5 Tonnen Kokain aus Kolumbien über den Antwerpener Hafen eingeführt haben. Die Drogen waren in einer Bananen-Ladung versteckt. Den Anwälten der Angeklagten fällt auf, dass in Drogenfällen stets härtere Strafen gefordert werden.