Drogenschmuggel: Harte Strafen

Ein Meer von Hasenglöckchen

15/04/2018 - Von weit her kommen die Besucher wieder, um sich die ersten blühenden Atlantischen Hasenglöckchen dieses Jahres anzusehen. Der Hallerbos (deutsch: Wald von Halle) in Flämisch-Brabant ist bekannt für diese Blütenpracht. Doch auch in den flämischen Ardennen verzaubert die Frühlingssonne den Wald in eine lilafarbene Blumendecke.

