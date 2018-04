Viele Touristen an Küste

Der Natur nachgeholfen

14/04/2018 - In der Obstgegend des Hespengaus müssen die Touristen noch ein wenig warten, bis sie die Bäume in voller Blüte bewundern können. Die Saison hat schon fast begonnen und deshalb wird der Natur etwas nachgeholfen. Viele Obstbauern richten sich an Imker, die ihnen beim Bestäuben ihrer Bäume helfen sollen. So wurden zum Beispiel in Borgloon an diesem Samstagmorgen die ersten Bienenstöcke ausgesetzt.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Der Natur nachgeholfen

14/04/2018 - In der Obstgegend des Hespengaus müssen die Touristen noch ein wenig warten, bis sie die Bäume in voller Blüte bewundern können. Die Saison hat schon fast begonnen und deshalb wird der Natur etwas nachgeholfen. Viele Obstbauern richten sich an Imker, die ihnen beim Bestäuben ihrer Bäume helfen sollen. So wurden zum Beispiel in Borgloon an diesem Samstagmorgen die ersten Bienenstöcke ausgesetzt.