Peloton ehrt Goolaerts

11/04/18 - Der Start des Frühjahrsklassikers „Brabanter Pfeil“ in Löwen war von Trauer um den am Sonntag bei Paris-Roubaix belgischen Radprofi Michael Goolaerts geprägt. Der junge Fahrer wurde mit einer Schweigeminute geehrt und seine Mannschaftskollegen wurden mit Applaus von Zuschauern und Kollegen in dieser schweren Zeit zur Unterstützung bedacht. Alle Fahrer trugen zudem ein schwarzes Trauerband am Ärmel (Foto).

