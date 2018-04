Elefanten gerettet

Toter 15-Jähriger

In der kleinen Ortschaft Grimbergen fand am Sonntagabend ein zufälliger Passant die Leiche eines fünfzehnjährigen Jungens. Völlig unklar ist die Todesursache. Der Vater des toten Jungen bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Was genau passiert ist, bleibt ein Rätsel. Ob die gestrige Obduktion die genauen Todesumstände feststellen konnte, ist noch unklar.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Toter 15-Jähriger

In der kleinen Ortschaft Grimbergen fand am Sonntagabend ein zufälliger Passant die Leiche eines fünfzehnjährigen Jungens. Völlig unklar ist die Todesursache. Der Vater des toten Jungen bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Was genau passiert ist, bleibt ein Rätsel. Ob die gestrige Obduktion die genauen Todesumstände feststellen konnte, ist noch unklar.