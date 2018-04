FACTS: X-Files in Gent

Cobain 1991 bei StuBru

09/04/18 - Der VRT Pop- und Rocksender Studio Brussel (StuBru) hat in seinem O-Ton-Archiv ein vergessen geglaubtes Interview mit Kurt Cobain wiederentdeckt. Am 23. November 1991 hatte Cobains Band, Nirvana, ein Konzert im Vooruit in Gent. Vor dem Auftritt gab Kurt Cobain einem StuBru-Redakteur eine exklusives Interview. 24 Jahre nach dem Selbstmord des Grunge-Helden veröffentlicht Studio Brussel dieses historische Interview, das mit einem Comicfilm illustriert wurde.

09/04/18 - Der VRT Pop- und Rocksender Studio Brussel (StuBru) hat in seinem O-Ton-Archiv ein vergessen geglaubtes Interview mit Kurt Cobain wiederentdeckt. Am 23. November 1991 hatte Cobains Band, Nirvana, ein Konzert im Vooruit in Gent. Vor dem Auftritt gab Kurt Cobain einem StuBru-Redakteur eine exklusives Interview. 24 Jahre nach dem Selbstmord des Grunge-Helden veröffentlicht Studio Brussel dieses historische Interview, das mit einem Comicfilm illustriert wurde.