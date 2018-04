The Crystal Ship

06/04/2018 - Wer Kunst und die Küste liebt, ist zur Zeit in Ostende genau richtig. Dort kann man nicht nur die Kunstwerke auf der Beaufort 2018 genießen, sondern auch ein "Street art"-Festival: The Crystal Ship. Fünfzehn Künstler aus dem In- und Ausland nehmen Straßen und Strände mit ihren Arbeiten ein. Und sie haben Erfolg damit.

