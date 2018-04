Ostereier im Park

In Flandern sind die Ostereier aus Schokolade und die Tradition will, dass der Osterhase sie im heimischen Garten versteckt. Auch im Schlosspark Ribaucourt in Perk machten sich am Sonntagmorgen 300 Kinder auf die Ostereiersuche. Aber wissen die Kinder überhaupt, warum sie Ostern Eier suchen? Wir wollten es von ihnen selbst wissen.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

