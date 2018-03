Dramatische Urlaubsreise

Frau auf Rennrad

Am Ostersonntag steht der weltberühmte Radklassiker Flandern-Rundfahrt auf dem Programm. Einen Tag davor wagen 16.000 Radfans ihre Chance. Die Radprofis müssen morgen 260 Km absolvieren. Heute dürfen die allermutigsten Radsportfreunde eine Strecke von 236 Km meistern. Los ging es am Samstag in aller Früh wie morgen bei den Profis in Antwerpen. Mit dabei sind auch immer mehr radnärrische Damen.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Frau auf Rennrad

Am Ostersonntag steht der weltberühmte Radklassiker Flandern-Rundfahrt auf dem Programm. Einen Tag davor wagen 16.000 Radfans ihre Chance. Die Radprofis müssen morgen 260 Km absolvieren. Heute dürfen die allermutigsten Radsportfreunde eine Strecke von 236 Km meistern. Los ging es am Samstag in aller Früh wie morgen bei den Profis in Antwerpen. Mit dabei sind auch immer mehr radnärrische Damen.