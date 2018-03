Terrakottafiguren erinnern

29/03/2018 - In Zillebeke bei Ypern ist das Landschafts-Kunstwerk 'Coming World Remember Me' von dem Künstler Koen Vanmechelen fertiggestellt worden. Knapp zwei Monate lang haben ehrenamtliche Mitarbeiter 600.000 Terrakottafiguren auf dem Provinzgut De Palingbeek verteilt. Die Figuren sind 4 Jahre lang von ehrenamtlichen Mitarbeitern angefertigt worden. Und die Zahl 600.000 weist auf alle Opfer des Ersten Weltkrieges in Belgien hin. Die Stelle, an der sie stehen, ist nicht zufällig ausgewählt: In dem Niemandsland von vor 100 Jahren war das eine Gegend, in der heftig gekämpft wurde. Inmitten der Installation steht ein großes Ur-Ei, das Vitalität symbolisiert. Ab dem morgigen Freitag kann jeder das Gut besuchen.

