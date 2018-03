Bewegte Bilder von Naya in Limburg

GAIA prangert Quälerei an

Die Videos, die Tierschützer von GAIA mit versteckter Kamera in sechs Schweinezuchtbetrieben in der Lombardei machten, sind zwischen Dezember 2017 und Februar 2018 entstanden. An Tierschutz oder Hygiene weit gefehlt! Manche Schweine waren krank, gelähmt, verletzt oder sogar tot, stellte GAIA fest und bezichtigt die lombardischen Schweinezüchter krimineller Praktiken. „Umso schlimmer seien diese Zustände, weil die Region über 7 Millionen Euro erhalten hat, um die Parmaschinkenproduktion zu fördern. Unvorstellbar, dass es in einem Land wie Italien keine Mindestnormen für Tierschutz gibt“, sagte Michel Vandenbosch von GAIA. Belgien ist der fünftgrößte Importeur der norditalienischen Schinkenqualität. GAIA will den belgischen Konsumenten insbesondere auf die Tierquälerei aufmerksam machen. „Es sind aber die Supermarktketten, die den Parmaschinken verkaufen, die den Schlüssel für eine Verbesserung in der Hand haben. Sie müssen den Verkauf einstellen, verlangt GAIA.

